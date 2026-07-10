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7. 10. 202623 minut

Volby 2026: Jak strany chtějí zajistit dostupné bydlení, damage control první dámy - a jak křížkovat

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Už 9. a 10. října budou Češi rozhodovat o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech sedět v zastupitelstvech. Zhruba třetina země bude volit také své zástupce a zástupkyně do horní komory Parlamentu. O co ve volbách jde? Jak v komunálních volbách volit jednotlivé strany či kandidáty? Jak konkrétně chtějí splnit své sliby týkající se dostupného bydlení? A co se nepovedlo první dámě? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě František Trojan.

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