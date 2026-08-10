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8. 10. 202636 minut

Výtah z Nobelových cen 2026: Vypínání neuronů světlem, neutrina v ledu i zrcadlová chemie

S Přemyslem Jiruškou, Vítem Svobodou a Martinem Uhlířem o letošných vědeckých nobelovkách.

Štěpán Sedláček
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Jaké objevy si letos vysloužily Nobelovy ceny za medicínu, fyziku a chemii? A jak změnily dané obory? Nejen to ve zvláštním vydání Výtahu Respektu přibližuje profesor Přemysl Jiruška, vedoucí Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty UK, Vít Svoboda z VŠCHT Praha a vědecký novinář Marti Uhlíř. Moderuje Štěpán Sedláček.

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