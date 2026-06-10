Ján Markoš: Milan Uhrík versus političky Progresivního Slovenska
Jak progresivci hledají recept na diskuse s fašisty
Způsob, jak varovat občany před krajně pravicovými stranami, hledáme na Slovensku už léta. Zatím, pravda, ne příllš úspěšně, protože preference hnutí Republika vytrvale stoupají. A není zcela vyloučeno, že do voleb přeskočí i unavený Směr.
Je proto zajímavé sledovat, jakou strategii v komunikaci s fašisty zvolili v Progresivním Slovensku (PS), které – jako nejsilnější strana – udává trend v celém opozičním táboře.
S předsedou Republiky Milanem Uhríkem v posledních dnech diskutovaly dvě političky PS. Poslankyně Zuzana Mesterová s ním mluvila u youtubera Šimona Žďárského, europoslankyně Lucia Yar se proti němu postavila v pořadu televize Markíza Od Tater k Bruselu.
Dovolte mi hned na úvod hodnotící úsudek: Obě političky v debatách obstály. A co víc, dosáhly v dialogu s Uhríkem téměř maxima možného. Ani jedna z nich se nenechala vyprovokovat k osobním útokům. Nenechaly se ani zahnat do defenzivy. Jejich vyjádření měla hlavu a patu, bylo v nich jen minimum vaty. Neměly ani problém uznat chyby vlastního tábora (u Lucie Yar šlo o pomalost procesů v EU, u Zuzany Mesterové o nezvládnutou migraci v Evropě).
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