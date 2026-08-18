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18. 8. 20263 minuty

Jiří Pehe: Agrofertizace 2.0 aneb Uchvácení státu

Babiš při svém současném premiérování nenechává nic náhodě

Jiří Pehe

Když byl Andrej Babiš jmenován na konci roku 2017 do čela menšinové vlády hnutí ANO, spustil se nástup lidí spojených s Babišovou firmou Agrofert na ministerstva a do orgánů státní správy. Dělo se to nejprve s pomocí „kreativního výkladu“ zákona o státní službě, který začal platit od začátku roku 2015.

Už v březnu 2018 menšinová vláda přišla s návrhem novely tohoto zákona. Pod heslem větší „flexibility“ měla úprava usnadnit příchod „expertů a odborníků“ z privátního sektoru do státních úřadů. Jedním z nástrojů byl i nový způsob hodnocení úředníků, včetně lidí na vysokých postech na ministerstvech. 

Zákon byl přijat v říjnu 2018, kdy už Babiš stál v čele své druhé vlády, jež získala podporu Poslanecké sněmovny. Dveře do státní správy se tak ještě více otevřely lidem loajálním k Babišovi, kteří nestáli v cestě dotační nenasytnosti jeho firem. 

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Babiš sice pod tlakem EU převedl své firmy do svěřenských fondů, ale EU považovala toto řešení střetu zájmů za nedostatečné. Odmítla proplatit více než sedm miliard korun, které Babišem ochočený Státní zemědělský intervenční fond Babišovým firmám poslal.

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