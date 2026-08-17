Společnost17. 8. 202614 minut
Aleš Svoboda: Do vesmíru povezu vědecké projekty a puk. Každá mise je tah na branku
S českým astronautem o zvládání nejistoty, zátěži pro rodinu, o takzvaném overview effectu a pravidle deseti tisíc hodin
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.
Přemýšlela jsem, že bude strašně zajímavé se o nejistotě a tekutosti doby bavit s někým, kdo se chystá mimo Zemi…
Všude je všechno nejisté. Já jsem původem stíhací pilot a nejistota je v podstatě můj každodenní chleba. Když ve vzduchu létáme něco složitějšího a jsou tam desítky letadel, tak se neustále pracuje s neúplnými informacemi a člověk se musí rozhodovat na základě toho, co má k dispozici v konkrétní chvíli.
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