Pomáhají na svět superinteligenci a připravují se na moment, kdy jejich vynález zkusí zničit lidstvo
Ok, doomer! Návštěva ve světě pesimistických kazatelů ze Sillicon Valley
Kruh židlí ve sdílené kanceláři v San Francisku, nealkoholické víno a sýr. „Buď umělá inteligence vyléčí všechny nemoci,“ říká Vishal Maini přítomným, „nebo za deset až 20 let budeme všichni mrtví.“
Maini, muž kolem 30 let, klidný a zdvořilý investor v oblasti technologií, uspořádal na čtvrteční večer „devadesátiminutový taktický brainstorming“. Dorazilo něco přes tucet účastníků. Cíl workshopu: vyvinout strategie přežití pro nejistou budoucnost. Pro život v nové době.
Podle pozvánky by účastníci měli považovat za „alespoň pravděpodobné“, že v příštích třech až pěti letech nastane „některý nebo všechny“ z následujících scénářů: Umělá inteligence do značné míry zautomatizuje kancelářské práce. Lidská biologie se stane programovatelnou. Odpor proti technologickému průmyslu přeroste v násilí. A člověk už možná nebude nejinteligentnější bytostí na planetě.
„Dobré na tom je,“ žertuje Maini, „že teď konečně můžu začít kouřit.“ Buď totiž umělá inteligence brzy vyléčí rakovinu plic, nebo by v případě apokalypsy způsobené umělou inteligencí byla rakovina jeho nejmenším problémem.
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