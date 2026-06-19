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Zahraničí19. 6. 20266 minut

Zidanův syn hraje v alžírském dresu, německá hvězda si mohla vybrat ze čtyř reprezentací

Fotbalové mistrovství ukazuje, že svět je stále propojenější „globální vesnicí“

Tomáš Lindner

Fotbalista Kenan Yıldız mluví perfektně německy, anglicky a – jak prokázal na tiskové konferenci před svým přestupem do velkoklubu Juventus Turín – také italsky. Je zjevně jazykově nadaný, ale současně neumí jazyk země, kterou na hřišti reprezentuje. „Táta na mě mluví turecky, ale já mu odpovídám v němčině. Turečtině rozumím, ale s mluvením je to zatím horší,“ řekl novinářům jednadvacetiletý křídelník, který vyrostl v německo-turecké rodině v bavorském Řezně. Pozápasové rozhovory vždy dává raději v angličtině, aby – jak řekl – se mu v Turecku nesmáli. 

První výjimku udělal až letos na jaře po vítězném barážovém zápase s Rumunskem, kterým se Turecko přiblížilo kvalifikaci na mistrovství světa v USA. V tureckém týmu není se svým jazykovým „handicapem“ sám. Kapitán Hakan Çalhanoğlu mluví s německým přízvukem a při složitějších diskusích spoléhá na němčinu či angličtinu. Ze soupisky pro mistrovství světa se v Turecku narodilo jen šestnáct hráčů, zbylých deset se narodilo a vyrostlo v západní Evropě a jazyk předků ovládají hůř než „domorodí“ spoluhráči.

Pozápasové rozhovory vždy dává raději v angličtině, aby – jak řekl – se mu v Turecku nesmáli. (Kenan Yıldı, který vyrostl v německo-turecké rodině v bavorském Řezně) Autor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Jestli Kenan Yıldız není výjimkou v tureckém kádru, pak Turecko není jediným týmem s takovou charakteristiku na letošním mundialu. Plných 289 z 1248 – tedy více než pětina – fotbalistů, kteří byli na turnaj nominovaní, se narodilo v jiné zemi, než kterou reprezentují.

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