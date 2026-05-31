Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Téma31. 5. 202619 minut

Stárnoucí premiér bojuje proti času a spiknutí elit

Ondřej Kundra
Kristýna Jelínková
František Trojan

Jestli se vedle řízení vlády Andrej Babiš ještě něčemu věnuje opravdu vášnivě, je to ovládnutí svého těla. Stále častěji jsou toho svědky i ministři, kterým říká, že tu „chce být do sto dvaceti“, a zároveň před nimi demonstruje, co vše pro to dělá. Naposledy kolegům líčil, jak si zakoupil za jednadvacet tisíc na půl roku zásobu injekcí na snížení cholesterolu.

Svoji ambici být tu „navždy“ netají ani před veřejností. „Můj největší cíl je vyhrát volby v roce 2029, 2033 a 2037. No, takže máme cíle velké,“ řekl Babiš nedávno ve svém pořadu Sorry jako. Kdyby se mu to podařilo, v roce 2037 by mohl být premiérem ve věku osmdesáti dvou let (už teď je mimochodem ve svých jednasedmdesáti nejstarším šéfem vlády od vzniku Československa). Babiš se chce zřejmě zapsat do historie a jeho velké plány s ním sdílejí i lidé, kteří se aktuálně pohybují v jeho bezprostředním okolí. 

Návštěvníci zdejších lékařských kongresů zabývajících se léčením těžkých nemocí anebo zdravým životním stylem se mohou těšit z opakované přízně prestižního hosta. Je to právě Andrej Babiš, kdo mezi ně vždy rád zavítá a dělá si poznámky ke zdravému přístupu k tělu a zapisuje si jména nejrůznějších špičkových přístrojů na léčení vážných nemocí, jako je rakovina.

