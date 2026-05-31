Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Agenda31. 5. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Papež vs. AI

Papež Lev XIV. vydal svou první encykliku Magnifica humanitas (Skvělé lidství), která se věnuje umělé inteligenci (AI). Varoval v ní mimo jiné před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří, i před obrovskými nerovnostmi, jež vznikají ve společnosti. Moc má podle něj v rukou hrstka soukromníků ovládajících sociální sítě. Upozornil také na roli digitálních platforem v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, jakou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil.

Skandál ve Francii

Pařížská policie vyšetřuje více než stovku stížností na špatné zacházení ze strany vychovatelů poté, co rodičovské skupiny uvedly, že se již léta snaží, aby je někdo bral vážně. Obvinění se týkají hrubého zacházení, fyzického násilí i znásilnění dětí ve věku od tří let. Podezřelými jsou školní vychovatelé, kteří často nemají odbornou kvalifikaci a neprocházejí kontrolou při náboru. Rodičovská sdružení varují, že tento dlouhodobě přehlížený problém je systémovým selháním země.

