Nad čím nelze přivřít oči
Dennodenní masakry ukrajinských civilistů by neměly zmizet z veřejné pozornosti jen proto, že jsou až příliš časté
Ve chvíli, kdy píšu krátce před uzávěrkou Respektu tento editorial, je hlavní zprávou dne v médiích zásah obytného domu v rumunském městě Galaţi ruským dronem, který způsobil značné škody a zranění dvou lidí. Rumunský prezident Nicuşor Dan obratem o incidentu informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho a všechny spojence, přičemž Bukurešť požádala Alianci o rychlejší dodávky systémů protivzdušné obrany pro odrážení dronů.
V tisku se mezitím probírá, zda šlo o cílenou ruskou eskalaci, testování jednoty a odhodlanosti NATO pomoci jedné z napadených zemí, anebo na rumunské území dron zbloudil kvůli elektronickému rušení signálu, kterým se Ukrajina brání proti ruským dronovým útokům na svoje města a vesnice.
K nim totiž na ukrajinském území dochází znovu a znovu každý den. Krátce před ruským zásahem rumunského území zabily střepiny z granátů ruského dělostřelectva v jihoukrajinském Chersonu muže, jeho žena a dvě děti ve věku šesti a tří let byly těžce zraněny. V době zásahu byla rodina na dětském hřišti. Ten samý den ráno jiný ruský útok v Černihivské oblasti zabil farmáře a další zemědělec – řidič traktoru – byl vážně zraněn. Šest dalších civilistů bylo v noci předtím zraněno v Nikopolském rajonu, patnáct včetně kojence v Záporožské oblasti a čtyři v černomořské Oděse. To je velmi neúplný výčet za pouhé dva dny.
Rusové nenechají v klidu spát ani mrtvé. Na začátku minulého týdne ruský dron dopadl na hřbitov ve městě Snovsk v Černihivské oblasti a poškodil zde mnoho hrobů včetně pohřebiště padlých ukrajinských obránců. Nedlouho předtím Rusové zaútočili na pohřební průvod na okraji příhraničního města Sumy, jednoho z truchlících zabili a čtrnáct dalších zranili. Na tohle téma by šlo pokračovat dlouho, každý den na Ukrajině v důsledku ruského ostřelování zemře několik žen a dětí a mnoho dalších je zraněno. Rusové, kterým se už několik měsíců nedaří na frontě, zkoušejí přes útoky na civilisty alespoň demoralizovat ukrajinskou společnost a ničí obytné domy, nemocnice, školy, divadla a obchody.
