Album týdne: Politika, Indie a hlasy ze záhrobí – Gorillaz vydali svou nejlidštější desku
Gorillaz vždy byli kapelou pro svět, který se nachází v krizi. Koneckonců, kdy se v ní za posledních pětadvacet let nenacházel? Od útoků z 11. září přes éru George Bushe mladšího a Tonyho Blaira s jejich invazí do Iráku, velkou recesi v roce 2008, uvědomování si ekologického rozvratu až po nástup Donalda Trumpa a polarizaci společnosti. Všechny tyto vlivy si nacházely cestu do tvorby animované kapely, jež se původně na sklonku devadesátých let zrodila jen jako kritika prefabrikovaného showbyznysu v hlavách zpěváka a písničkáře Damona Albarna a ilustrátora a výtvarníka Jamieho Hewletta. S odstupem času se ale ukazuje, že se dost možná jedná o jednu z politicky nejrafinovanějších kapel, jaká kdy existovala. Což Gorillaz na novince nazvané The Mountain jen potvrzují.
