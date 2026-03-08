0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura8. 3. 20263 minuty

Album týdne: Politika, Indie a hlasy ze záhrobí – Gorillaz vydali svou nejlidštější desku

Pavel Turek

Gorillaz vždy byli kapelou pro svět, který se nachází v krizi. Koneckonců, kdy se v ní za posledních pětadvacet let nenacházel? Od útoků z 11. září přes éru George Bushe mladšího a Tonyho Blaira s jejich invazí do Iráku, velkou recesi v roce 2008, uvědomování si ekologického rozvratu až po nástup Donalda Trumpa a polarizaci společnosti. Všechny tyto vlivy si nacházely cestu do tvorby animované kapely, jež se původně na sklonku devadesátých let zrodila jen jako kritika prefabrikovaného showbyznysu v hlavách zpěváka a písničkáře Damona Albarna a ilustrátora a výtvarníka Jamieho Hewletta. S odstupem času se ale ukazuje, že se dost možná jedná o jednu z politicky nejrafinovanějších kapel, jaká kdy existovala. Což Gorillaz na novince nazvané The Mountain jen potvrzují. 

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články