Změním se pro tebe
Současný pop oslavuje rozchody jako šanci na nový start, písničkářku Mitski však fascinuje, jaké to je, když na bývalé lásky nejde zapomenout
Na to, že jde původně o nezávislou a také velmi ostýchavou hudebnici, je odezva, jíž se Mitski dostává, zcela oslňující. Deník The Guardian ji v recenzích opakovaně označil za nejlepší písničkářku své generace. Její skladba My Love Mine All Mine se stala virálním tiktokovým hitem mezi teenagerským publikem a zlatá olympijská medailistka Alysa Liu se minulý týden vyjádřila, že její píseň Star patří mezi ty, na něž by ráda bruslila.
Mitski se v uplynulých deseti letech stala možná až stereotypním synonymem smutné písničkářky – ovšem skutečnost je taková, že málokdo umí pocity zmatku, rozervanosti, pochybností o štěstí, lásce i stabilitě zachytit tak komplexně a podat tak mistrně jako ona. Je jako doma všude tam, kde se emoce vymknou kontrole a vedou k nepředvídaným reakcím, o nichž si člověk říká, že by se za ně možná měl stydět. Právě schopnost otevřít se v těch nejzranitelnějších okamžicích z ní učinila tak milovanou hudebnici a čerstvá novinka Nothing’s About to Happen to Me, která koketuje s country, bossa novou i orchestrálními aranžemi, tuto její silnou stránku jen potvrzuje.
V časech, kdy mít přítele nebo partnera není pro ženy žádné velké lákadlo a hitparádám vládnou emancipované porozchodové hity, v nichž se sebevědomé zpěvačky vyznávají z toho, že být znovu singl je skvělá cesta k tomu opět milovat sebe samu, se Mitski dívá na jiný aspekt této proměny vztahů. Sleduje chvíle propadů a nejistot lásky, která je od samého počátku odsouzena ke krachu a nemá šanci vzkvétat navzdory silným citům nebo odhodlání. „Udělám vše pro to, abys mě znovu miloval. Změním se pro tebe,“ zpívá ve skladbě I’ll Change for You a je to vlastně jen zoufalé vyznání bývalému milenci, o němž už v danou chvíli obě dvě strany vědí, že žádný z těch slibů se nenaplní.
Po mém boku budou spát dvě kočky
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu