Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V důsledku válečného úderu Spojených států a Izraele na Írán prudce stoupla velkoobchodní cena plynu a ropy pro evropský trh. Na žádost středočeského hejtmanství se chata Bohumila Hrabala v Kersku stala národní kulturní památkou. S vysvětlením, že zdejší policie a justice není spravedlivá a pro jejich předsedy chystá „politický proces“, odmítli poslanci hnutí ANO a SPD s podporou koaličních Motoristů sobě vydat k trestnímu stíhání Andreje Babiše a Tomia Okamuru – první je obžalován z podvodného vylákání padesátimilionové evropské dotace, druhý z šíření nenávisti k lidem černé barvy pleti. Zatím neznámý pachatel v Liberci poničil desku na pamětní lavičce věnované romskému partyzánskému veliteli z časů druhé světové války Josefu Serinkovi: na ceduli udělal rýhy, přeškrtl nápis partyzán a pod něj napsal „cikán“. To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou, jedná se o dohodu mezi suverénními spojenci, z nichž se každý spoléhá na ostatní, kritizoval na pražské konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost americký velvyslanec Nicholas Merrick oznámení premiéra Andreje Babiše, že závazek zvyšovat výdaje na obranu přijala spolu s ostatními spojenci v NATO předchozí vláda Petra Fialy, takže Babišův kabinet s ním nemá nic společného a nebude jej dodržovat, protože peníze potřebuje „jinde“. Pokud Česko nesplní své závazky, bude to mít dopad na celou Alianci. A nemusím vám ani českému lidu připomínat, jak je důležité, aby spojenci dodržovali své závazky, dodal ještě směrem k Babišovi a všem českým občanům Merrick. Vegetariáni mají podstatně nižší riziko vzniku rakoviny slinivky, prostaty, prsu a ledvin, zjistila nová studie zkoumající vliv stravy na pravděpodobnost rozvoje rakovinného bujení; naopak výrazně vyšší nebezpečí hrozí vegetariánům oproti jedlíkům masa u rakoviny jícnu, upozornili vědci. Na českém konzulátu v Melbourne proběhla za účasti české velvyslankyně Jany Tyrer opožděná oslava 102. narozenin jednoho z posledních žijících českých bojovníků RAF Jiřího Švengera. Jednoho dne se u mě na gymnáziu o velké přestávce zničehonic objevila maminka, měla s sebou batoh a nekompromisním hlasem řekla, že mám všeho nechat a jít s ní, protože letím do Anglie, citoval při té příležitosti zdejší tisk Švengerovu vzpomínku na to, jak v patnácti letech díky matčině rozhodnosti odcestoval z Prahy těsně před příchodem nacistů, a na rozdíl od svých rodičů a jednoho bratra tak unikl smrti v holocaustu. Jsem opravdu šťastný a hluboce vděčný všem, kteří mi v těchto těžkých časech poslali děkovná přání. Vidíme, co se ve světě děje, jak někteří lidé usilují o moc a jsou ochotni ubližovat druhým, vy jste mi ale ukázali, že na tomto světě stále existuje pravda a láska. Musíme i nadále věřit v důvěru, protože nakonec pravda vždy zvítězí, vzkázal z oslavy svým někdejším českým spoluobčanům Jiří Švenger, který se do války s Hitlerem dobrovolně zapojil v sedmnácti letech a po jejím konci se usadil v Austrálii. V Severočeském muzeu v Liberci proběhlo školení pro hledače pokladů. Teploty vystoupaly ke dvaceti stupňům Celsia, ale meteorologické modely varovaly veřejnost, že během března hrozí rozpad polárního víru, což by do střední Evropy pustilo mrazy a ledový arktický vzduch.
