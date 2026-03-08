Respekt/Despekt

0:00
Astrounat Brázda
respekt

Blesky na Marsu

Vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK a Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR zkoumali data ze sondy Maven a zjistili, že na Marsu dochází k elektrickým výbojům podobným bleskům.

despekt

A co si myslí děti?

Řada poslanců a poslankyň nevzala při volbě dětského ombudsmana v potaz názor odborné komise, ve které seděli i čtyři nezletilí, coby zkouška toho, jak moc vážně bude poradní hlas dětí v této funkci brán. To se úplně nevyvedlo.
