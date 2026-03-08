0:00
0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
Kultura8. 3. 20262 minuty

Seriál týdne: Potíže sexuálního života mužů ve středním věku vyřeší M.R.D. St. Louis

Pavel Turek

Lokálně známý hlasatel zpráv o počasí a jeho tlumočník do znakové řeči. Sehranou televizní dvojku spojí pevné přátelství, když během přímého přenosu z terénu během zuřící bouře zachrání tlumočník Floyd Smernitch rosničku Clarka Forresta před zraněním od vichrem odtržené dopravní značky. „Mám Peyronieho chorobu, mám zakřivení penisu větší než 30 stupňů,“ svěřil se Floyd Clarkovi bezprostředně po tomto incidentu v náhlém návalu důvěry. A jsou to právě potíže sexuálního života v dlouhodobých vztazích obou mužů středního věku, které se stanou klíčovým a vzájemně probíraným tématem nových parťáků.

