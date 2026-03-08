Babiš nebyl vydán, oslabí to vládu?
Tohle je pravděpodobný scénář.
Od prvního okamžiku, kdy vznikla současná vláda, se objevují spekulace, že dlouho nevydrží. Prý ve chvíli, kdy sněmovna rozhodne o nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury spravedlnosti (více na straně 8), skončí motivace koaličních stran spolupracovat a kabinet se rozpadne. Názory na to, kdo by mohl být iniciátorem takového konce, se různily a různí. Někteří mají za to, že Babiš se bude chtít zbavit extremistů z SPD a nahradí je někým z demokratické opozice. Jiní se domnívají, že naopak odejde některá z menších stran, aby dokázala svou zásadovost. Třeba SPD v odmítání pomoci Ukrajině nebo Motoristé proto, že Babiš neprosadil do vlády Filipa Turka. Poslanecká sněmovna minulý týden nevydala k trestnímu stíhání Babiše ani Okamuru1 minOkamura se pasuje do role Jana Husa, Babiš porušuje etický kodex hnutí ANO a dohady o možné vládní krizi se vrátily. Mají ale opodstatnění?
Všichni se pochopitelně pohybujeme v kategorii spekulací, můžeme vycházet jen z toho, jak známe jednotlivé aktéry, a ze srovnání s podobnými situacemi z minulosti či z jiných zemí. A tato východiska spíše naznačují, že vláda poběží dál.
Ti, kteří se domnívají, že Andreji Babišovi vadí hulvátské chování Petra Macinky a Filipa Turka (například vůči prezidentovi) nebo extremistické a proruské řeči SPD, přeceňují „státnickost“ premiéra. Jemu podobný styl spíše vyhovuje, vidí věci velmi podobně. Navíc silné řeči koaličních partnerů odklání pozornost od něj samotného. Výzvy, aby umravnil své menší společníky, vzbuzují dojem, že on je ten zodpovědný, na kterého máme spoléhat v nouzi. A to slyší poprvé ve své už dlouhé politické kariéře.
Babiš v SPD a Motoristech získal submisivní a nezkušené partnery.15 minProfil: Petr Macinka po letech v pozadí konečně v záři reflektorů Dnešní opoziční strany opravdu nemá rád, a to používám jemné označení. Sice si rozumí s některými politiky v těchto stranách, ale není jich dostatek. Navíc by měl problém části svých voličů vysvětlit, proč s těmi padouchy – v tomto duchu o nich mluví – najednou vládne. Vstup jiné strany do vlády by mu přinesl více nejistoty. A pro nového koaličního partnera by to byla zřejmě politická sebevražda.
