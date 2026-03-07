Ján Markoš: Slovenský premiér si vzal hedvábný kapesník a vsadil na sadismus
Sadismus se v některých lidech probouzí tehdy, když cítí, že jsou nikým. Vnímají, že nemají budoucnost a svět kolem nich se rozpadá
Předseda vlády obvykle nahrává svá videa v méně formálním oblečení. V černé či bílé košili, ve vestě bez kravaty, dokonce v tričku. Marketingové oddělení strany Smer zřejmě věří, že tak bude působit alespoň o něco méně odstřihnutý od běžných lidí.
Když si tedy kvůli svému úternímu videu oblékl sako a kravatu, zastrčil si do náprsní kapsy puntíkovaný hedvábný kapesník, a dokonce vzal do rukou brýle, tento politický symbol kompetence a serióznosti, dalo se očekávat, že vypustí z úst něco, co je nehorázné i na jeho poměry.
A bylo tomu opravdu tak. Premiér nám na čtvrté výročí plnohodnotné ruské agrese oznámil, že Ukrajina se k nám chová jako nepřítel. A to tím, že ropovod, který poškodilo Rusko, opravuje příliš pomalu.
Dále nám oznámil, že zastavuje Ukrajině nouzové dodávky elektřiny. Ptáte se, proč právě tyto dodávky? V jiném videu ze středy vám to Robert Fico rád vysvětlí: „Protože ty je bolí podstatně víc než nějaké komerční dodávky elektřiny, které si mohou koupit kdykoli. Pokud však budou mít výpadek elektrické energie, tak toto tedy, sakra, pocítí.“
