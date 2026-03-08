Zasaženi zprávami: Jak umění reflektuje mediální svět
Výstava v DOXu zkoumá svět, v němž jsme přestali číst a začali se dívat
Když Peter Nobel začínal s právnickou kariérou, měl si začátkem osmdesátých let ve švýcarském vydavatelském koncernu Ringier vybrat nějaké umělecké dílo do své kanceláře konzultanta mediálního práva. Jeho volba v jedné z curyšských galerií padla na obraz Blick-Verkäufer, Prodavač Blicku (čili tamních bulvárních novin), od malíře Hannese Portmanna. Šéfovi Nobela se ale obrázek zachmuřeného kamelota nelíbil. V domnění, že by firmu nasupený prodavač špatně reprezentoval, mu na něj odmítl dát požadovaných pět tisíc franků, a tak si ho právník koupil sám. Nemohl tušit, že tím položil základ své unikátní sbírce „press artu“, uměleckých děl reflektujících svět masových médií, která má dnes už přes dva tisíce položek.
Obsáhlý výběr (kolem 700 artefaktů od zhruba 400 umělců a umělkyň) ze sbírky Petera a jeho ženy Annette Nobelových nyní prezentuje pražské Centrum současného umění DOX pod názvem Hit By News. Ve čtrnácti tematických kapitolách jsou tu k vidění nejen díla zvučných jmen jako Andy Warhol, Man Ray, Gerhard Richter či Andreas Gursky, ale také vývoj médií od heroických dob minulého století až po současnou krizi.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu