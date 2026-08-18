Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K. Dojde k výměně vězňů?
Nové informace o Čechovi zadrženém v Číně: stále nebyl z ničeho oficiálně obviněn a nemá se tak, jak popisoval Macinka
Česká diplomacie dostala nové informace o českém občanovi Aleši K., kterého na konci června zadržely úřady v komunistické Číně a obvinily jej ze špionáže. Před několika dny vězně podle informací Respektu navštívil podruhé konzul.
Schůzka, z níž pořídil diplomatický zápis, se měla tak jako ta první v polovině července konat v jednom z objektů čínského ministerstva státní bezpečnosti v oblasti Pekingu. „Oproti první návštěvě, která byla před měsícem, konzul nehlásí žádnou zásadní změnu,“ říká Respektu jeden ze zdrojů v bezpečnostní komunitě.
V první zprávě, kterou konzul sepsal 17. července a Respekt o ní již informoval, popisoval diplomat zdravotní problémy Aleše K. Stěžoval si na bolesti zad, dýchací potíže a výpadky paměti. A také na to, že je držen v malé cele, kde se v podstatě nemůže pohybovat, přičemž osobní hygienu teplou vodou může provádět jen dvakrát týdně. Schůzka probíhala za dozoru čínských stráží a s přísným cenzorským omezením. Český vězeň se nesměl vyjadřovat ke svému obvinění, a jak uvedl konzul, jediné, co z něj mohl bez bližšího upřesnění sdělit, bylo, že měl „získávat a předávat informace“.
První i druhý diplomatický zápis stav a životní podmínky Aleše K. popisují výrazně jinak, než jak to po jeho zatčení veřejnosti vykreslil ministr zahraničí Petr Macinka. „Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení čínského ministerstva vnitra. Je v dobrých podmínkách, nic mu neschází, nebere žádné léky,“ uvedl ve své bezprostřední reakci Macinka.
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