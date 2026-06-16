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16. 6. 20263 minuty

Černá Hora je stále blíže vstupu do EU. Vučić tvrdil, že to nepůjde

Balkánská země úspěšně uzavřela už skoro polovinu kapitol v přístupových jednáních. Vstoupit do Unie by chtěla už v roce 2028

Magdaléna Fajtová

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Dobrý den, dobro došli.

Dodnes si velmi živě pamatuji, s jakou jistotou na jedné z debat konference Globsec v Praze v roce 2024 prezident Srbska Aleksandar Vučić tvrdil, že do Evropské unie se žádná země jeho regionu nedostane před rokem 2030. Ve stejném panelu s ním tehdy seděl černohorský prezident Jakov Milatović, který naopak tvrdil, že jeho země je na dobré cestě vstoupit do EU do roku 2028.

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„Nevstoupíte,“ slíbil mu tehdy kategoricky Vučić - a vyznělo to trochu, jako kdyby o možnosti vstupu Černé Hory nakonec rozhodoval právě on. Argumentoval tím, že přijímání evropské legislativy je zdlouhavé a náročné, v některých otázkách Srbsko navíc s EU nesouhlasí, a co se týče samotného bloku, prohlásil, že z něj cítí určitou „únavu z rozšiřování“.

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