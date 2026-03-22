0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Viktor Orbán hraje o všechno
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura22. 3. 20265 minut

Dětem současnýho světa

Nová antologie namísto výchovy zprostředkovává prožitek poezie

Kateřina Čopjaková

Obvykle se nikdo dětí neptá, co by rády četly, zvlášť pokud jde o tak vznešenou disciplínu, jakou je poezie. Výběry z veršů sestavují literární historici s erudicí a odstupem – a není na tom nic špatného. Stejně jako to otočit: zeptat se dětí, o čem by si rády ve verších četly, a oslovit současné básníky a básnířky, aby se jejich přáními inspirovali. Tak postupovali spisovatelka a knižní redaktorka Olga Stehlíková společně s Petrem Gojdou, dramaturgem a režisérem Českého rozhlasu. Výsledkem je antologie Už žádný verše o zvířátkách, která se nedávno objevila v širším výběru Magnesie Litery. Obsahuje texty téměř čtyřiceti básníků a básnířek doplněné ilustracemi studujících z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

„Prosím, ať to není hloupé, ať to není hloupost, ať je to něco, co se opravdu dá číst, ať je to něco hodnotného, prosím,“ naléhal Tedík v anketě, kterou mezi šedesáti dětmi dvojice editorů budoucí antologie uspořádala, než oslovila konkrétní autory a autorky. Mohlo by se zdát, že šedesátka dětí není mnoho, ale v tomto případě se jednalo o harcovníky recitačních soutěží z Dismanova rozhlasového dětského souboru. A co si dismanče představuje pod slovem „hodnotného“? „Hodnotného znamená, aby to mohlo zároveň něco dodat do tvého života, a hodně zajímavého. Prostě nesmí to být nudný,“ vysvětloval editorům Tedík.

Pac-Man Zdeněk

Někteří z malých a mladých respondentů si přáli, aby vážná témata dneška zůstala stranou, jiní naopak toužili, aby propříště mohli recitovat o ADHD nebo o kácení stromů. Jednoduše „kolik dětí, tolik inspirací pro básnictvo“ tří generací. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

