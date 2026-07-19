Výstava týdne: Dobrodružství na krabici od droždí – výstava Čury Mury Fuk ukazuje suverénní talent malířky Dory Hlinkové
Z reprodukcí jejích obrazů by se dal sestavit báječný ilustrativní doprovod nějaké knížky o malých letních dobrodružstvích zažívaných v české krajině. Dora Hlinková maluje půvabné scény, na kterých trojice rukama propojených lidí zkoumá, jaké to je, když se jeden z nich prstem dotkne elektrického ohradníku. Nebo jestli si můžete v dřepu nahřát zadek nad ohněm, když si stáhnete kalhoty a někdo vás u toho drží za ruce. A také jí mimo jiné zaujalo, co vám trčí z vody, když se nazí vrhnete po zádech do říčního proudu. Člověk si hned představí, co by u takových obrázků mohlo být napsáno, ale pozor: autorčiny malby jsou naprosto svébytnými uměleckými díly a nikdo k nim nemusí vůbec nic přidávat, jak aktuálně dokládá její výstava v pražské Hidden Gallery pojmenovaná Čury Mury Fuk.
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