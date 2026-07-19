0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Špatný Oto na špatném místě
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Literatura19. 7. 20263 minuty

Výstava týdne: Dobrodružství na krabici od droždí – výstava Čury Mury Fuk ukazuje suverénní talent malířky Dory Hlinkové

Jan H. Vitvar

Z reprodukcí jejích obrazů by se dal sestavit báječný ilustrativní doprovod nějaké knížky o malých letních dobrodružstvích zažívaných v české krajině. Dora Hlinková maluje půvabné scény, na kterých trojice rukama propojených lidí zkoumá, jaké to je, když se jeden z nich prstem dotkne elektrického ohradníku. Nebo jestli si můžete v dřepu nahřát zadek nad ohněm, když si stáhnete kalhoty a někdo vás u toho drží za ruce. A také jí mimo jiné zaujalo, co vám trčí z vody, když se nazí vrhnete po zádech do říčního proudu. Člověk si hned představí, co by u takových obrázků mohlo být napsáno, ale pozor: autorčiny malby jsou naprosto svébytnými uměleckými díly a nikdo k nim nemusí vůbec nic přidávat, jak aktuálně dokládá její výstava v pražské Hidden Gallery pojmenovaná Čury Mury Fuk

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články