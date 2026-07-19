Pět světových zpráv
Neochotné Bulharsko
Bulharsko se přestane účastnit takzvané koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu v obraně proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev uvedl, že jeho země nechce být součástí uskupení, které prosazuje další finanční a vojenskou pomoc Kyjevu. Podle něj může válku ukončit pouze intenzivní diplomacie, nikoli pokračující boje. Radev zároveň prohlásil, že francouzský prezident Emmanuel Macron se ho snažil přesvědčit, aby Bulharsko v koalici zůstalo. Rozhodnutí přichází poté, co bulharská vláda oznámila konec dodávek zbraní Ukrajině a pohrozila vetem nového balíčku unijních sankcí vůči Rusku.
Nezasahujte nám do voleb, pane Trumpe
Německý kancléř Friedrich Merz varoval administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa před zasahováním do zářijových zemských voleb v Německu. Reagoval na nový program amerického ministerstva zahraničí, který nabízí granty až tři miliony dolarů organizacím a jednotlivcům v Evropě na projekty zaměřené například na migraci, národní suverenitu nebo svobodu projevu. Podle bývalých amerických diplomatů může iniciativa posílit krajně pravicové skupiny a ovlivnit evropské volby. Merz připomněl, že financování politických stran ze zahraničí je v Německu nezákonné. Americké ministerstvo zahraničí odmítá, že by peníze byly určeny politickým stranám, a tvrdí, že cílem programu je podpora demokracie a lidských práv.
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