VÝSTAVA TÝDNE: Udělat něco velikýho! Tuzemská ikona street artu Timo nechává nahlédnout do svého vnitřního pokoje
Na nádraží v Libčicích nad Vltavou vyprovází cestující každý den nápis „Proč to děláš?“. Není to netradiční motivační strategie Českých drah, ale existenciální graffiti brněnského streetartového umělce známého pod pseudonymem Timo. Patří do jeho rozsáhlého souboru děl, jimiž od devadesátých let na stěnách a billboardech trefně glosuje politické a společenské dění nebo si pohrává s daným místem. Mezi nejznámější patří přepracování loga firmy Home Credit, jež vydělávala na zadlužování lidí: v brněnském podchodu stojí „Home less, s námi na to máte“. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu zase z banky Sberbank udělal Sebranku. Nad vchod do karlínského tunelu vedoucího na Žižkov pak nastříkal nápis „Neboj“. Timova tvorba má i druhou, poetičtější rovinu – v podobě básní a vyznání na sloupech či odpadkových koších. Do ní spadají i obrazy, kresby a objekty na výstavě s tajnosnubným názvem TIMO: Bude v libčické Galerii Uhelný mlýn.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu