Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Česko sevřela tepelná kupole, teploty se usadily kolem čtyřicítky a hydrometeorologický ústav vydal nejvyšší stupeň varování před nebezpečím pocházejícím z extrémní zátěže horkem. Zemřel Václav Větvička. Noviny přinesly zprávu o gumových projektilech a slzném plynu, jimiž policie na Mallorce rozehnala desetitisícové zástupy místních občanů, kteří pod transparenty „Turisté, táhněte domů!“ požadovali konec masové turistiky v této oblíbené prázdninové destinaci. Je to největší podobná událost, největší podobná katastrofa způsobená požárem snad v dějinách; jenom v Gironde, což je největší francouzský departement, bylo spáleno 42 tisíc hektarů, nefunguje tam doprava, 200 tisíc lidí bylo evakuováno, ti, kteří zůstali, vycházejí ven jenom v respirátorech, vysvětlil český velvyslanec ve Francii Jaroslav Kurfürst, proč ministerstvo zahraničí „silně nedoporučilo“ českým občanům cestovat do Gironde, francouzského departementu zasaženého nejvíc ze všech tamních regionů obrovským požárem, který v současné době kromě Francie sužuje i Španělsko a Itálii. „Děkuji, Česko,“ napsal na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron jako ocenění faktu, že na likvidaci ohně v okolí Bordeaux se podílí i česká posádka vrtulníku Black Hawk, jíž se o víkendu podařilo v rámci jednoho ze svých úkolů ochránit vesnici, kterou už zcela obklíčily plameny. Statistikové vydali zprávu, že česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o dvě procenta. Čím jsem starší, tím je tréma větší, popsala u příležitosti svých osmdesátých narozenin nevýhodu stárnutí proslulá televizní moderátorka Saskia Burešová. Zemřel Milan Knížák. Okresní soud v Děčíně prodloužil o další měsíc předběžné opatření vykazující z domu poslance vládní SPD a člena proputinovského motorkářského gangu Noční vlci Jaroslava Foldynu, který je vyšetřován pro podezření z násilných útoků na příslušníky své rodiny, a policie prověřuje, zda k tomuto týrání blízkých a svěřených osob nedocházelo u Foldynů dlouhodobě. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Americký prezident Donald Trump oživil pochyby o svém duševním zdraví poté, co během šesti nočních hodin uveřejnil na své sociální síti Truth (Pravda) čtyřicet obrazových příspěvků vytvořených umělou inteligencí, zachycujících jeho samotného, jak cestuje časem a coby „kosmický velitel“ ochraňuje Zemi před nebezpečím z vesmíru. Archeologové odkryli na Masarykově nádraží hradby z časů Karla IV. Vzájemný boj nemá smysl; nejvíce problematická je dolní nádrž, takže k ní může vzniknout studie, která nám odpoví na základní otázku, zda ji skutečně potřebujeme, a jestli ne, tak jaké by to bylo, kdybychom tam obnovili lužní les, řekl bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík ke sporu o jihomoravské vodní dílo Nové Mlýny – v jeho dolní nádrži se ve stojaté, silně znečištěné vodě čím dál častěji hromadí fosfor způsobující hromadné úhyny ryb, a ekologové ji proto k šoku vodohospodářů a majitelů okolní turistické infrastruktury navrhují vypustit. Hladina Labe klesla o deset centimetrů pod úředně vyhlášenou hranici sucha (133 cm) a vodohospodáři varovali veřejnost, že bude ještě hůř. Čtyřicet nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska přijelo do Českých Budějovic na letní Akademii talentů, aby se tu v mezinárodních týmech věnovali otázkám vědy, moderních technologií a kreativity.
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