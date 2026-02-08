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Respekt • Despekt2. 8. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Nebojácnost vítězí

Mnohonásobný recidivista se na zlínském sídlišti pokusil ukrást peněženku seniorce na elektrickém vozíku. Ta reagovala rychle a odhodlaně, peněženku ubránila a okolím přivolaná policie pachatele zatkla.

despekt

Když už člověk jednou je...

... třeba nácek, tak ať nezapírá. Část příznivců fotbalového Dynama z Českých Budějovic si říká Budweis Jugend, ale prý to nemrká na Hitlerjugend, vůbec ne, co vás napadá, vždyť příznivci jsou přeci, jak se vymlouvají, „apolitičtí“.

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