Tajemná delegace
Zpráva o tom, že politika doprovodila do zahraničí podnikatelská delegace, není většinou moc zajímavá – je to běžný způsob podpory českého byznysu. Bylo tomu tak i při červencové návštěvě Andreje Babiše v Srbsku – premiéra tam mělo doprovodit asi třicet firem a akci koordinoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Zajímalo mě, která odvětví společný obchod lákají nejvíce, a snažila jsem se získat jména firem, které s Babišem do Bělehradu vyrazily. Měla to být rychlá práce.
Složení podnikatelské mise je většinou považováno za veřejnou informaci, ostatně zmíněný svaz uvádí firmy na svém webu v případě cest prezidenta a za minulé vlády to dělal i v případě ministrů nebo premiéra. Jenže časy se mění. Svaz mi nejdříve sdělil, že seznam podnikatelů získat nemohu kvůli GDPR. Odvětila jsem, že nechci seznam lidí, ale firem. Napsali mi, že ani to mi nedají – některé firmy odmítly medializaci. Požádala jsem tedy o výčet těch, které ji neodmítly, spolu s počtem účastníků. Dostala jsem tedy asi dvacet názvů společností. Kolik jich zbývá, mi mluvčí svazu nesdělila. Prý kvůli nesouhlasu s medializací.
Svaz průmyslu a dopravy je nestátní subjekt a informace mi dávat nemusí. Kryštof Doležal z Transparency International ale upozornil, že jejich přihláška na podnikatelské mise obsahuje souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím stranám. Možnost odmítnout medializaci v ní není. Přitom je v zájmu Česka zveřejňovat tyto informace, aby lidé věděli, jaké firmy nás reprezentují v zahraničí, a aby se dalo kontrolovat, jaký efekt podobné vládní, parlamentní či prezidentské cesty mají. Snaha zatajovat složení delegace naopak budí zvědavost, co se to tady vlastně tají.
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