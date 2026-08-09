Pět českých zpráv
Červený kontra Tykač
Společnost Sev.en fosilního miliardáře Pavla Tykače oznámila, že navzdory původní dohodě mezi firmou a státem chce o penězích určených na rekultivaci krajiny po těžbě na Mostecku jednat přímo s jednotlivými obcemi, nikoli se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Tykačova firma uvedla, že se tak rozhodla kvůli tomu, že roční jednání nepřineslo výsledky. Uhelná společnost měla na tento účel vyčlenit stovky milionů korun, konečná částka se ale stala předmětem sporů.
Rozhodnutí Tykače se nelíbí ministrovi životního prostředí Igoru Červenému, který je toho názoru, že by se obě strany měly vrátit k jednacímu stolu podle nastaveného harmonogramu a dotáhnout celou záležitost podle původních dohod. Podle něj mezi dubnem a červnem proběhlo pět schůzek, na kterých se záležitost řešila, a jeho rezort počítal s tím, že se finální částka potvrdí letos v září. „Proto mě současný krok společnosti překvapuje,“ napsal na sociální sítě ministr životního prostředí za stranu Motoristé sobě.
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