Respekt/Despekt

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Respekt • Despekt9. 8. 2026

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Úspěšní mladí filmaři

Absolventka FAMU Viktorie Štěpánová získala studentského Oscara. Její experimentální videoesej Volklore se stal jedním z vítězných snímků prestižní soutěže Student Academy Awards, kterou pořádá americká Akademie filmového umění a věd. Mladí čeští filmaři zde uspěli už předloni i v roce 2019.

despekt

Ještě není dost horko

Česká vláda nejen že nevěří v klimatickou změnu, odmítá ale i řešit vlny veder. Ačkoli letos v létě tři čtvrtiny stanic naměřily rekordní teploty, situace není tak vážná, aby kvůli ní vláda chystala zvláštní opatření, řekla v Událostech, komentářích náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková (SPD).
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