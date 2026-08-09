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Kultura9. 8. 20263 minuty

Výstava týdne: Střížkova pocta světu, kterému těžko rozumí, ale o to snadněji ho maluje

Jan H. Vitvar

Svět kolem sedmašedesátiletého Antonína Střížka se mění čím dál rychleji a spousta věcí, které byl zvyklý dennodenně vídat, už dneska neexistuje. Třeba veřejné telefonní automaty známé dříve pod zkratkou VTA. Z českých ulic definitivně zmizely před pěti lety a je symbolické, že portréty právě těchto dříve všudypřítomných, dnes již vyhynulých rekvizit všedního dne Střížek zařadil na svou výstavu Svět od vedle, která probíhá do 16. srpna v pražské Galerii Villa Pellé. Malíř na ní s pomocí kurátora Karla Srpa bilancuje své poslední tvůrčí období.

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