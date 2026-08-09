0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Pšššt! Příroda právě léčí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Kultura9. 8. 20262 minuty

Seriál týdne: Robot vám může zlepšit náladu – sitkom Ann Droid je lekcí z komiky i lidskosti

Jindřiška Bláhová

Diane Morgan patří k nejvýraznějším tvářím současné britské komediální scény. Proslavila ji postava Philomeny Cunk, špatně informované moderátorky satirických mockumentů, v nichž s kamennou tváří zpovídá experty ve snaze najít odpovědi na zásadní otázky dneška i historie lidstva. Co dělali lidé před evolucí? Stavěly se pyramidy odshora dolů, nebo odspodu nahoru? Je kulturně významnější renesance, nebo Single Ladies od Beyoncé? Philomena je zkrátka královnou suchého humoru, nepotřeby se zavděčit i ignorování konvencí.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články