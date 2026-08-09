Kultura9. 8. 20262 minuty
Seriál týdne: Robot vám může zlepšit náladu – sitkom Ann Droid je lekcí z komiky i lidskosti
Diane Morgan patří k nejvýraznějším tvářím současné britské komediální scény. Proslavila ji postava Philomeny Cunk, špatně informované moderátorky satirických mockumentů, v nichž s kamennou tváří zpovídá experty ve snaze najít odpovědi na zásadní otázky dneška i historie lidstva. Co dělali lidé před evolucí? Stavěly se pyramidy odshora dolů, nebo odspodu nahoru? Je kulturně významnější renesance, nebo Single Ladies od Beyoncé? Philomena je zkrátka královnou suchého humoru, nepotřeby se zavděčit i ignorování konvencí.
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