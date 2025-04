Den bez eletřiny. Španělé a Portugalci zvládli nebývalý blackout bez katastrofických scénářů

Španělsko a Portugalsko obnovily dodávky elektřiny po nejhorším výpadku proudu ve své historii. Španělský provozovatel přenosové sítě REE vyloučil možnost, že by za blackout mohl kybernetický útok. Společnost také uvedla, že identifikovala dva výpadku ve výrobě elektřiny, pravděpodobně ze solárních elektráren na jihozápadě Španělska. Ty měly způsobit nestabilitu elektrické soustavy a vyřadit propojení s Francií. Španělské úřady podle agentury Reuters ovšem prošetřují, jestli energetickou síť nenapadli teroristé a premiér Pedro Sanchez uvedl, že zatím nelze vyloučit žádnou hypotézu. Jak zvládlo Španělsko nenadálý výpadek? A jak to změnilo plány některých lidí cestujících do Španělska? Nejen o tom mluví Jiří Sobota a Markéta Pilátová se Štěpánem Sedláčkem ve Výtahu Respektu. Uslyšíte ale také o výsledcích předčasných voleb v Kanadě, kde zvítězila vládnoucí Liberální strana v čele s Markem Carneyem. Jaká z nečekaného obratu v kanadské politice ve stínu úřadování Donalda Trumpa v USA plyne lekce?