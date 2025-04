Trump udělal z outsiderů vítěze. Kanadu dál povedou liberálové

Kanaďané si v pondělí zvolili nové složení parlamentu a tím i nového premiéra. Ačkoli se to ještě nedávno zdálo vyloučené, tím se nakonec znovu stal současný šéf liberálů Mark Carney, který do úřadu nastoupil v březnu po Justinu Trudeauovi. Ten zemi vedl posledních deset let, nakonec byl ale tak nepopulární, že po tlaku své strany, sledující s hrůzou katastrofální propad preferencí, počátkem roku odstoupil a úplně se stáhl z vrcholné politiky.