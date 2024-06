New York, Buenos Aires nebo São Paulo. Jak přežít v městských džunglích Ameriky

„Z Latinské Ameriky jsem se odstěhovala, protože už jsem nesnesla život mezi tak velkými sociální rozdíly,“ říká spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová o životě v jihoamerických metropolích a její manžel Jiří Sobota doplňuje: „Ta města jsou na druhou stranu magická. Je v nich neuvěřitelná energie, která vyvěrá právě i z rozdílů, pestrosti a kontrastů, které v nich jsou.“ Mnohé z toho sedí i na New York, kde žije a studuje Barbora Chaloupková: „Ráda si představuju, že to město rozříznu a vidím ho z profilu. V jednu chvíli můžete sedět v patnáctém patře mrakodrapu, kde sídlí Columbijská univerzita a pořádají se honosné akce třeba s Hillary Clinton, a pak sjedete výtahem dolů a sejdete do metra, kde běžně překračujete bezdomovce," přibližuje kontrasty v rámci svého života v NYC. Jaký je život v megapolích Ameriky z pohledu bezpečnosti, dopravy nebo třeba pobytu v přírodě. Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása. Moderuje Štěpán Sedláček.