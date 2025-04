Dát jazyk a slovo

Příběh sester Bibiany a Belonísie jako by vypadl právě z jeho knih, pochází ovšem z debutového románu Křivý pluh od Itamara Vieiry Juniora z roku 2019, v němž jako by autor na Rosovy prózy plynule navázal, aniž je imituje či vykrádá. Dočkal se za něj mnoha ocenění, loni získal domácí cenu Jabuti a dostal se s ním do finále Mezinárodní Bookerovy ceny.