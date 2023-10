Knihovny jsou krásná výjimka

Tak takhle jsem si to opravdu nepředstavovala. Stojím na ulici moravského městysu Svitávka, hledám místní knihovnu a při pohledu na ohromnou, dokonale opravenou secesní vilu údivem otevírám ústa. Dům se tady vyjímá jak létající talíř, který právě přistál v parku. Je půl deváté ráno a od sedmi do Svitávky cestuju z Velkých Losin. Mám tady mít čtení pro místní školní děti. A když se po překrásném schodišti vyškrábu do posledního patra vily, moje knihomolské srdce se rozbuší. Jedna z nejkrásnějších knihoven, jakou jsem kdy viděla – a to jsem jich na svých cestách viděla stovky.

Vila kdysi patřila židovským textilním velkopodnikatelům z rodiny Löw-Beer. Dnes je tady sídlo obecního úřadu a nahoře v posledním patře kompletně zrenovovaná knihovna. „Všechno bylo zaprášené, když se otevřelo okno, padaly dovnitř vysušené masařky. Tak se tehdejší pan starosta rozhodl, že knihovna dostane nový kabát,“ líčí minulost Helena Jalová, která má na starosti jedenáct knihoven s devětadvaceti pobočkami na Blanensku.