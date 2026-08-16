Pět českých zpráv
Koalice proti suchu
Od tohoto týdne by měla začít fungovat Národní koalice proti suchu. Na slapské přehradě to minulý týden oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Uskupení už existovalo dřív za exministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), byli v ní ministři, zástupci krajů a obcí nebo experti na sucho. Vláda chce podle Babiše na boj proti suchu, včetně staveb nových vodních přehrad, vynaložit čtyři miliardy korun. Premiér chce vyjednat peníze i z Evropské unie. „Voda se musí stát veřejným zájmem,“ řekl na tiskové konferenci společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD). Zástupci Motoristů sobě, kteří vedou rezort životního prostředí, na tiskové konferenci chyběli.
Senátní výbory doporučily vrátit klíčové zákony
Horní komora parlamentu, kde mají většinu strany současné opozice, má tento týden projednat mimo jiné tři velké zákony – o státních zaměstnancích, o elektronické evidenci tržeb a stavební zákon. Minulý týden senátní výbory doporučily senátnímu plénu vrátit je Poslanecké sněmovně. Zákon o státních zaměstnancích senátoři kritizovali například kvůli možnosti personálních změn vyžádaných přímo ministrem. U stavebního zákona vadí senátorům mimo jiné, že jde o poslanecký návrh, který neprošel připomínkovým řízením. A nová verze EET potom podle některých senátorů nepřinese do státní kasy tolik, kolik vláda předpokládá. Koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu na přehlasování Senátu.
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