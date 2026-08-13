Ikarův pád z akademických výšin. Příběh „zázračného“ vědce Jasona Ardaye narazil na realitu
Od překonání autismu k obvinění z podvodu. Kauza nejmladšího profesora v Cambridgi ukazuje, co svět přehlédne kvůli dobrému příběhu
Jason Arday byl v pátek 14. 8. 2026 ve svém bytě nalezen mrtev. Podle policie zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.
Ještě než minulý týden začaly na telefonech vyskakovat zprávy o jeho rezignaci na Cambridgeské univerzitě, mohl být Jason Arday klidně nejslavnějším žijícím sociologem na světě. Na počátku roku 2023 získal na Cambridge profesuru – ve svých sedmatřiceti letech se stal nejmladším černošským vědcem, jemuž se to kdy podařilo, a jeho jmenování se dostalo na titulní stránky médií po celém světě. Rok nato se chystal prodat své paměti. V průvodním dopise, který jeho agent zaslal vydavatelům, stálo, že kniha s názvem Great and Unfortunate Things má být „úchvatným příběhem téměř mytických rozměrů“.
Ale i to se nyní jeví jako příliš skromný popis. Ardayův příběh je skutečně ohromující: jako batoleti mu byl diagnostikován autismus a vývojové opoždění; plně se naučil mluvit až v jedenácti letech; číst a psát až v dospělosti. Ardayovi rodiče jsou ghanští přistěhovalci; v dětství nosil doma ručně šité oblečení a vydělával si peníze hraním snookeru. Navzdory všem těmto (a mnoha dalším) překážkám, o nichž v průběhu let vyprávěl, našel Arday způsob, jak se dostat na univerzitu a poté i na postgraduální studium. Nakonec získal titul Ph.D. a stal se hvězdou. „Máme obrovské štěstí, že vás máme,“ řekla mu vedoucí pedagogické fakulty v Cambridge Hilary Cremin ve videu odvysílaném na BBC krátce po oznámení jeho přijetí. „Ve svém oboru jste nejlepší na světě.“
V posledních dvou týdnech se však Ardayův téměř mytický (nebo možná opravdu mytický) příběh začal hroutit. V červenci publikoval filozof Nathan Cofnas na platformě Substack dlouhý příspěvek, v němž rozebral zjevné důkazy o plagiátorství v Ardayově akademické práci. Zveřejnil 36 pasáží z Ardayovy disertační práce z roku 2015, která se zabývá pedagogickou praxí studentů, jež doslovně přejímají nebo se velmi podobají částem disertační práce jiné badatelky v oboru, Pauly Zwozdiak-Myers, z roku 2009. Zdá se, že Arday dokonce zkopíroval název její práce – jen přeházel slova, přičemž nesprávně použil apostrof.
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