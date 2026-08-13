0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Pšššt! Příroda právě léčí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Zahraničí13. 8. 202615 minut

Ikarův pád z akademických výšin. Příběh „zázračného“ vědce Jasona Ardaye narazil na realitu

Od překonání autismu k obvinění z podvodu. Kauza nejmladšího profesora v Cambridgi ukazuje, co svět přehlédne kvůli dobrému příběhu

Daniel Engber
,
The Atlantic

Jason Arday byl v pátek 14. 8. 2026 ve svém bytě nalezen mrtev. Podle policie zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.

Ještě než minulý týden začaly na telefonech vyskakovat zprávy o jeho rezignaci na Cambridgeské univerzitě, mohl být Jason Arday klidně nejslavnějším žijícím sociologem na světě. Na počátku roku 2023 získal na Cambridge profesuru – ve svých sedmatřiceti letech se stal nejmladším černošským vědcem, jemuž se to kdy podařilo, a jeho jmenování se dostalo na titulní stránky médií po celém světě. Rok nato se chystal prodat své paměti. V průvodním dopise, který jeho agent zaslal vydavatelům, stálo, že kniha s názvem Great and Unfortunate Things má být „úchvatným příběhem téměř mytických rozměrů“.

Ale i to se nyní jeví jako příliš skromný popis. Ardayův příběh je skutečně ohromující: jako batoleti mu byl diagnostikován autismus a vývojové opoždění; plně se naučil mluvit až v jedenácti letech; číst a psát až v dospělosti. Ardayovi rodiče jsou ghanští přistěhovalci; v dětství nosil doma ručně šité oblečení a vydělával si peníze hraním snookeru. Navzdory všem těmto (a mnoha dalším) překážkám, o nichž v průběhu let vyprávěl, našel Arday způsob, jak se dostat na univerzitu a poté i na postgraduální studium. Nakonec získal titul Ph.D. a stal se hvězdou. „Máme obrovské štěstí, že vás máme,“ řekla mu vedoucí pedagogické fakulty v Cambridge Hilary Cremin ve videu odvysílaném na BBC krátce po oznámení jeho přijetí. „Ve svém oboru jste nejlepší na světě.“

↓ INZERCE

V posledních dvou týdnech se však Ardayův téměř mytický (nebo možná opravdu mytický) příběh začal hroutit. V červenci publikoval filozof Nathan Cofnas na platformě Substack dlouhý příspěvek, v němž rozebral zjevné důkazy o plagiátorství v Ardayově akademické práci. Zveřejnil 36 pasáží z Ardayovy disertační práce z roku 2015, která se zabývá pedagogickou praxí studentů, jež doslovně přejímají nebo se velmi podobají částem disertační práce jiné badatelky v oboru, Pauly Zwozdiak-Myers, z roku 2009. Zdá se, že Arday dokonce zkopíroval název její práce – jen přeházel slova, přičemž nesprávně použil apostrof.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články