Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Nočním nebem prolétly roje Perseid a částečně zatmělo Slunce. Víkendové teploty opět vystoupaly k 35 stupňům Celsia. Na východě republiky vyschly menší řeky a hladina Moravy klesla pod hranici velkého sucha v roce 1921. Vysychající Labe v Děčíně odhalilo hladový kámen s vytesaným německým nápisem Wenn du mich siehst, dann weine – Spatříš-li mne, plač. Meteorologové upozornili občany, že déšť je v nedohlednu. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje byl slavnostně zapsán brněnský hantec. Začalo platit převratné evropské nařízení o obalech zakazující pod pokutou firmám balit potraviny do obalů s jedovatými chemikáliemi. Policie ukončila vyšetřování příspěvků a výzev, které na sociální síti v letech 2010–2017 zveřejňoval čestný prezident vládní strany Motoristé sobě a zmocněnec Babišova kabinetu pro otázky životního prostředí Filip Turek. Jeho příspěvky normalizují rasismus v on-line prostředí, zlehčují hodnotu lidského života (...) a některé z nich jsou natolik urážlivé, dehumanizující a agresivně stylizované, že mohou vyvolat negativní či nepřátelské reakce vůči určitým skupinám obyvatel, konstatovala policie s „jednoznačným závěrem“, že horký kandidát Motoristů sobě na post ministra zahraničí České republiky Turek se svým podněcováním nenávisti k černochům a homosexuálům, chválou žhářského útoku na romské dítě a veřejnými demonstracemi obdivu k nacistické třetí říši dopustil tří trestných činů, za které jej však kvůli promlčení nelze potrestat; Turek vinu odmítl a ohledně jeho dalších možných reakcí média připomenula jeho starší – rovněž policejně posuzovaný – post z Facebooku: „Není nad kvalitní selekci ve vlastních řadách, mám raději potrefené husy než ty tiché židobuzeranty, co zapškle zmizí bez přímé konfrontace, ale vím o všech a píšu si seznamy.“ Nejlépe placenou politickou poradkyní českého premiéra se s platem 1150 korun za hodinu stala někdejší členka spolku Přátelé Ruska v České republice a známá bojovnice proti financování projektů zaměřených na boj s dezinformacemi Natálie Vachatová, které Úřad vlády za šestiměsíční poradenství v „oblasti svobody slova“ vyplatil 555 tisíc korun. Narodila jsem se ještě za komunismu, moje děti se už narodily do svobodného světa a já bych hrozně chtěla, aby jim ta svoboda zůstala. Nemám ambice jít bojovat na Ukrajinu, ale kdyby se konflikt jednou přenesl sem, chci umět pomoct, vysvětlila novinářům svou motivaci jedna z účastnic kurzu pilotáže vojenských dronů, který v Praze pro zájemce připravila organizace Strong Europe společně s ukrajinskými instruktory. Po čtyřměsíční modernizační uzavírce začala opět fungovat hlavní dráha Letiště Václava Havla v Praze. V jídelních vozech Českých drah podražil řízek s gulášovou polévkou a server Novinky.cz o tom přinesl podrobnou zprávu. To, co jíte, vás určuje mnohem více, než jsme si dříve mysleli. Teď se ukazuje, že účinek stravy jde pravděpodobně přes mikrobiom, řekl přednosta Interní kliniky nemocnice Motol Radan Keil veřejnoprávnímu rozhlasu v rozhovoru o nejnovějších vědeckých poznatcích, jak je pro celkový fyzický i psychický stav člověka důležité mít zdravá střeva. Pod duhovými vlajkami a transparenty Lásku všem prošly centrem hlavního města desítky tisíc účastníků průvodu Prague Pride.
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