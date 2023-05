Ani chudák, ani hrdina

Představte si, že byste měla každý den čtyři a půl hodiny na to obstarat veškeré potřeby a splnit své povinnosti. Čtyři a půl hodiny na to se najíst, dojít si na toaletu, studovat, pracovat, vyrazit s kamarády, na rande, do lesa, obstarat své dítě a zbylých devatenáct a půl hodiny byste nemohla nic, vůbec nic,“ přibližuje aktivistka Jitka Rudolfová hlavní téma nové iniciativy Žít po svém.

Spolu s PR manažerem Michalem Pragerem ji založili před měsícem. Jejich cílem je, aby každý člověk s postižením mohl využívat tolik hodin asistence, kolik ke svému důstojnému svobodnému a plnohodnotnému životu potřebuje. A vyzývají další lidi s postižením, aby se k nim připojili a podíleli se tak sami na obhajování vlastních práv. „Už nechceme, aby se věci o nás řešily bez nás. Pokud chceme být rovnoprávnou součástí společnosti, musíme se tak chovat a postavit se za sebe,“ přibližuje jeden ze základů organizace, kterou si lidé s postižením poprvé v Česku spravují sami bez záštity existujících institucí.