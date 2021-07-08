Kateřina Malá Komárková
obrazová redaktorka
19let v Respektu
48napsaných článků
obrazová redaktorka
19let v Respektu
48napsaných článků
Čtyřpatrový nárožní dům je jednou z kulturních památek, s nimiž si Praha neví rady. Od pátku ale Desfourský palác dýchá novým životem. Sice jen na chvíli, zato hluboce: zakotvil tu kulturní festival 4+4 dny v pohybu, který oživuje právě taková místa a letos slaví 20 let.
Můžou divocí koně přispět k zachráně divoké krajiny? Odpovědět na to se snaží projekt neziskové organizace Česká krajina ve spolupráci s experty z Biologického centra Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity, Karlovy univerzity a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Z britských ostrovů přivezli do Čech čtrnáct klisen plemene Exmoor pony, které by měly krajině bývalého vojenského prostoru v Milovicích navrátit přirozenou rovnováhu.
„Podle prvních dojmů se zdá, že jsou to kopytníci na svém místě. Suchou třtinu zarůstající dvouhektarový výběh zdárně zredukovaly, pilně se činí také na větvích borovic a všudypřítomných křovin a stále si udržují počáteční dobrou kondici. Přitom si utužují vzájemné vztahy, pozorovatelé si mohou všimnout agresivních interakcí, kdy vzduchem létají kopyta či se blýskají zuby, ale také přátelských setkání, při kterých klisny společně odpočívají či si jemně pečují o srst,“ říká etoložka Martina Komárková, která se na projektu podílí. Podrobnosti o něm najdete v nedávném článku Jiřího Soboty Divokost a krása.
Ve čtvrtek 18. září se bude konat referendum o nezávislosti Skotska. Otázka zní: „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ - a podle průzkumů veřejného mínění je počet lidí, kteří říkají „ano“, a jejich odpůrců vyrovnaný. Skotsko bylo nezávislé od roku 843 do roku 1707, kdy vzniklo jednotné Království Velké Británie.
V mezidobí spolu Skotové a Angličané opakovaně válčili. Nyní tedy chtějí Skotové s národním hrdinou Williamem Wallacem, který porazil Angličany roku 1297 v bitvě u Stirlingu, znovu zvolat: „Svo-bo-daaa!“. Která z těch dvou nabízených možností to je, ale není snadné říci.