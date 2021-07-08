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Redakce

Kateřina Malá Komárková

obrazová redaktorka

Narozena v Táboře, absolvovala bakalářské studium fotografie na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a magisterské studium v ateliéru Pavla Baňky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, při kterém se zúčastnila i půlroční stáže ve Finsku. V roce 2007 nastoupila do týdeníku Respekt jako fotoprodukční a od roku 2008 je obrazovou redaktorkou.

19let v Respektu

48napsaných článků

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Divocí koně místo tanků

Můžou divocí koně přispět k zachráně divoké krajiny? Odpovědět na to se snaží projekt neziskové organizace Česká krajina ve spolupráci s experty z Biologického centra Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity, Karlovy univerzity a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Z britských ostrovů přivezli do Čech čtrnáct klisen plemene Exmoor pony, které by měly krajině bývalého vojenského prostoru v Milovicích navrátit přirozenou rovnováhu.

„Podle prvních dojmů se zdá, že jsou to kopytníci na svém místě. Suchou třtinu zarůstající dvouhektarový výběh zdárně zredukovaly, pilně se činí také na větvích borovic a všudypřítomných křovin a stále si udržují počáteční dobrou kondici. Přitom si utužují vzájemné vztahy, pozorovatelé si mohou všimnout agresivních interakcí, kdy vzduchem létají kopyta či se blýskají zuby, ale také přátelských setkání, při kterých klisny společně odpočívají či si jemně pečují o srst,“ říká etoložka Martina Komárková, která se na projektu podílí. Podrobnosti o něm najdete v nedávném článku Jiřího Soboty Divokost a krása.

Skotsko
Fotogalerie

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Ve čtvrtek 18. září se bude konat referendum o nezávislosti Skotska. Otázka zní: „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ - a podle průzkumů veřejného mínění je počet lidí, kteří říkají „ano“, a jejich odpůrců vyrovnaný. Skotsko bylo nezávislé od roku 843 do roku 1707, kdy vzniklo jednotné Království Velké Británie.
V mezidobí spolu Skotové a Angličané opakovaně válčili. Nyní tedy chtějí Skotové s národním hrdinou Williamem Wallacem, který porazil Angličany roku 1297 v bitvě u Stirlingu, znovu zvolat: „Svo-bo-daaa!“. Která z těch dvou nabízených možností to je, ale není snadné říci.

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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