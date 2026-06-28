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28. 6. 20264 minuty

Jaká Šimkovičová, takový Macinka – folkloristé už vypískávají i české ministry

Šéfredaktor slovenského Denníku N vysvětluje, proč vidí v reakci české společnosti inspiraci

Matúš Kostolný
,
Denník N

Na folklórním festivalu ve Strážnici nejprve vypískali ministra kultury Otu Klempíře a druhý den i ministra zahraničních věcí Petra Macinku. Podobné situace zažila i slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová. Český příběh ze Strážnice může přesto být inspirací. Oba čeští ministři reagovali uraženě.

Klempíř napsal, že na vině bylo horko a alkohol, a později dodal, že ani krásné kroje, hudba a tanec nepomohly, protože tam byli lidé v zajetí „venkovanství, hlouposti a nenávisti“. Macinka reagoval přímo na pódiu a lidem řekl, že se zbláznili a že z krásného folklórního festivalu udělali festival politických písní. Třetí ministr Boris Šťastný napsal, že festivalu je třeba odebrat dotace.

Vláda Andreje Babiše čelí drsné reakci na svou nekulturnost a nebezpečí, které představuje pro českou demokracii. Ministři však především ukazují, jak jsou na politiku nepřipraveni, jak nechápou, že oni jsou tu pro lidi, a ne lidé pro ně.

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Macinka nechápe, že festival zpolitizoval svou účastí on sám, a ne lidé, kteří nechtějí poslouchat jeho hloupé řeči. Po sporu s prezidentem Petrem Pavlem a skandálech Filipa Turka je pochopitelné, že se česká veřejnost za ministra stydí, je na něj naštvaná a to nejzdvořilejší, co mu může vzkázat, je pískot a výzva, aby vypadl.

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