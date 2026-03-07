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Společnost3. 7. 20268 minut

Musíme s lidmi mluvit, aby pochopili, co a proč děláme. Jen tak budou soudům důvěřovat

S předsedou Nejvyššího soudu Kanady Richardem Wagnerem o tom, proč soudci mění své názory, nebo o ústavnosti eutanazie

Silvie Lauder

S příchodem Richarda Wagnera do čela kanadského Nejvyššího soudu začala nová éra: začal víc vysvětlovat svá rozhodnutí, čas od času zasedá v jiném městě, soudci a soudkyně pořádají debaty, kde odpovídají na otázky veřejnosti. Že tento přístup funguje, ukazují dlouhé fronty, které se na tyto akce stojí od časného rána. Podle Wagnera jde o jednu z cest, jak udržet důvěru, která je klíčová v okamžiku, kdy se soudy – stejně jako jiné instituce – ocitnou pod politickým tlakem. Wagner Respektu poskytl exkluzivní rozhovor během své návštěvy Česka.

Když jste nastupoval do funkce, oznámil jste, že budete mnohem více mluvit s veřejností. Proč je to důležité?

Vždy to bylo důležité, ale v posledních deseti patnácti letech se zásadně změnily podmínky, v nichž se pohybujeme. Dříve soudci a soudkyně komunikovali prostřednictvím svých rozhodnutí a dodržovali zásadu zdrženlivosti. A necítili jsme ani potřebu vyjadřovat se k něčemu jinému. Zdrženlivost ctíme stále, jenže časy se změnily natolik zásadně, že zejména jako předseda Nejvyššího soudu mám potřebu se vyjadřovat k soudnictví, nezávislosti justice i demokracii.

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