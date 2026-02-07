Prázdná gesta SPD, opoziční plány na divoké září, Lipavského literární ambice
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SPD ujíždí vlak a z rukávu tak vytahuje opět eso v podobě prázdného gesta. Poslanec Jindřich Rajchl na úterní tiskové konferenci oznámil, že jeho klub SPD chce v koalici prosadit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva. Argumentoval Polskem, kde prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice v reakci na to, že přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil název Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. Od záměru ho neodradil ani fakt, na který upozornil Hrad – a to, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Možné to je podle mluvčího prezidenta pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
Že jde jen o další signál směrem k voličům SPD, ukazuje i to, že Rajchl věc dopředu s koaličními partnery neprojednal. Třeba šéf koaličních Motoristů sobě Petr Macinka neskrývá překvapení a novinářům říká, že sám by nic takového nenavrhoval – rovněž dodává, že vzhledem k tomu, že neexistuje žádná zákonná cesta, jde spíše o politické gesto. Oslovení politici z hnutí ANO pak v kuloárech obracejí oči v sloup a dávají najevo, že rétorika SPD už jim vadí. Na to Rajchl ve sněmovně říká, že v tom případě jeho koaliční partneři „nemají dostatečné vzdělání v historii“. Ani tato jeho úvaha však nemění nic na tom, že potřebnou podporu od koaličních partnerů nemá – stejně jako nástroje na odebrání vyznamenání ukrajinské hlavě státu.
Zmocněnkyně: SPD je rasistická strana. Nová vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti a současně náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky Edita Stejskalová míní, že vládní SPD je rasistická strana. Řekla to v prvním větším profilovém rozhovoru pro server Romea. Nabídku podle svých slov přijala proto, že i v této vládě si Romové zaslouží obhajobu svých práv. „Na protiromské výroky politiků budu reagovat důrazněji,“ řekla pak v podcastu Versus. Netrvalo ani den a za její slova se podle informací redakce omlouval Aleš Juchelka šéfovi sněmovny a předsedovi SPD Tomio Okamurovi. Možná mu místo toho mohl připomenout, že soud začátkem června jeho SPD uložil peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle nějž hnutí spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, nicméně není pravomocný.
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