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2. 7. 20262 minuty

Neuvařte se

Horkému světu se dá přizpůsobit

Tomáš Brolík

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Milé čtenářky, milí čtenáři,

říkal jsem si, že nebudu psát tento vzkaz o horku, ale pak jsem jen nakrátko zapátral v paměti, co jsme o horku v posledních letech napsali, a bylo to tak zajímavé, že ho o horku napíšu. Třeba pro vás bude nejenom zajímavý, ale i prachobyčejně užitečný.

Nejprve si můžete poslechnout aktuální Zeitgeist Štěpána Sedláčka o tom, jak se máme jako společenství i jako jednotlivci připravit na vlny veder, z nichž tahle rozhodně není poslední. Neboli, že si máme dát nohy do vody my a vymyslet, jak se může takhle zchladit celé město.

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Přečtěte si rozhovor o tom, že langoš na koupáku je lákavý nápad, ale špatný nápad. Nezabije vás, ale rozhodně vás neposílí. A co vlastně dělá velké vedro s naším tělem a naší myslí?

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