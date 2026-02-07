Neuvařte se
Horkému světu se dá přizpůsobit
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
říkal jsem si, že nebudu psát tento vzkaz o horku, ale pak jsem jen nakrátko zapátral v paměti, co jsme o horku v posledních letech napsali, a bylo to tak zajímavé, že ho o horku napíšu. Třeba pro vás bude nejenom zajímavý, ale i prachobyčejně užitečný.
Nejprve si můžete poslechnout aktuální Zeitgeist Štěpána Sedláčka o tom, jak se máme jako společenství i jako jednotlivci připravit na vlny veder, z nichž tahle rozhodně není poslední. Neboli, že si máme dát nohy do vody my a vymyslet, jak se může takhle zchladit celé město.
Přečtěte si rozhovor o tom, že langoš na koupáku je lákavý nápad, ale špatný nápad. Nezabije vás, ale rozhodně vás neposílí. A co vlastně dělá velké vedro s naším tělem a naší myslí?
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