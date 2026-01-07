Chvála odvážnému vedení ČVUT
Michal Pěchouček přinesl na technickou univerzitu odvahu
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Vedení pražského ČVUT rozvířilo stojaté vody českého univerzitního prostředí. Rektor Michal Pěchouček, který roky působil ve vedení zřejmě nejúspěšnější porevoluční tuzemské firmy Avast, chce změnit fungování univerzity a motivovat studenty a vědce k zakládání startupů. Takových snah bylo v minulostí vícero, málokdy je šlo ale brát vážně, výsledky byly nevalné, v lepším případě rozpačité.
U Pěchoučka a jeho kolegů, včetně prorektora pro podnikavost Jakuba Nešetřila, rovněž úspěšného startupisty, je to jinak. Chtějí podporovat budoucí podnikatele v tom, aby v případě pokusu o byznysový úspěch odešli ze školy a naplno se soustředili na budování firmy.
Rovněž by se měl snížit podíl z budoucího úspěchu firmy, což zase usnadňuje možné získání kapitálu na rozvoj a také přímo navazuje spolupráci s důležitými investičními fondy. „Není to model, ve kterém na 30 % dělám spin-off, na 30 % učím a na 30 % píšu články. Ti lidé musí odejít a věnovat se tomu na sto procent. Odříznout, spálit mosty, skočit do toho,“ uvedl pro server Lupa.cz prorektor Nešetřil.
ČVUT má nejlepší předpoklady k tomu, aby se stala generátorem zakladatelů nadějných firem, dosud ale vzniklo za celou existenci školy jen 9 spin-offů, tedy firem, které vychází z vědeckých poznatků nabraných během působení na vzdělávací instituci. To je zoufale málo - americký Stanford, vzor těchto snah, vyprodukuje ročně 350 firem, technická univerzita v nedalekém Mnichově až 150. Jinými slovy není důvod, proč by to v případě pražské technické univerzity nemohlo být aspoň v řádech desítek firem ročně.
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