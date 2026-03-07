Ivan Mikloš: O úspěšnosti odpudivých politiků
aneb Proč se jet nechat vypískat do Strážnice
Po opětovném zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem mi stále vrtalo hlavou, jak je možné, že většina amerických voličů si (znovu) zvolila za prezidenta takového odpudivého člověka. O to víc, že už před jeho prvním zvolením v roce 2016 mohla a měla být jeho odpudivost evidentní a zřejmá, a pokud nebyla, tak se měla takovou stát v důsledku výkonu jeho prvního prezidentského mandátu. A pokud by náhodou ani tehdy jeho přívrženci neprocitli, tak po útoku na Kapitol na začátku roku 2021 to už opravdu mohl nevidět jen slepý a hluchý. Výměna vlády na základě výsledků svobodných a férových voleb je doslova základní kámen demokracie, takže Trump nezpochybnil jen volby, on zpochybnil samotné základy demokracie.
Dnes se už nedivím. Trump byl totiž zvolen a poté znovu zvolen ne navzdory své odpudivosti, ale právě díky ní. Problém mého pohledu byl totiž v tom, že byl příliš subjektivní. Pro jeho voliče byla totiž právě jeho odpudivost v očích lidí, jako jsem já sám, tím hlavním důvodem, proč ho volili.
Velmi jasně jsem si to uvědomil, když jsem sledoval vystoupení vašeho ministra zahraničních věcí na folklorních slavnostech ve Strážnici. On to totiž doslova hraje na Trumpa, hraje to na to, že jeho odpudivost je ve skutečnosti jeho jedinou možnou úspěšnou politickou strategií. Protože jeho odpudivost v očích těch, kteří ho ve Strážnici vypískali a vyhnali z pódia, je v dnešní polarizované společnosti pro ty, kteří liberální demokracii a otevřenou společnost nenávidí, potvrzením toho, že je to jejich politik, že je to člověk, který se nebojí otevřeně hlásat to, co si oni sami myslí. Poté, co na stejném pódiu vypískali ministra kultury Otu Klempíře, muselo být Macinkovi jasné, co se tam stane, když tam přijde. A šel tam tedy ne přesto, že se mu to mohlo stát, ale právě proto, že věděl, že se to stane, a chtěl, aby se to stalo. Věděl, že to bude kampaň, jakou nelze zaplatit, a že ačkoli polovina národa (která by ho stejně nikdy nevolila) se jen utvrdí v názoru, že je arogantní debil, v jiné části polarizované společnosti jeho rating stoupne.
Rozdíl mezi Trumpem a Macinkou je ovšem v tom, že zatímco Trump je odpudivý autenticky, tak Macinka svou odpudivost hraje. Zároveň však platí, že hraná odpudivost je politicky méně efektivní, ačkoli je ještě odpudivější než ta autentická.
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