Respekt/Despekt

Lepší než sedět ve škole

Hokejový tým Energie Karlovy Vary vyhradil jeden ze svých extraligových zápasů dětem ze škol napříč celým krajem. „Bylo to lepší než sedět ve škole,“ zhodnotil to v ČT jeden z téměř šesti tisícovek diváků.  

Postřílená senzace

Na rybnících u Hustopečí nad Bečvou se objevili ibisové hnědí a mluvilo se o ornitologické senzaci, za kterou začali jezdit nadšenci ze širokého okolí. Po pár dnech ale někdo vzácné ptáky postřílel. 
