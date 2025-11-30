0:00
0:00
Astrounat Brázda
Kultura30. 11. 20252 minuty

Seriál týdne: Miluju LA zkouší přijít na to, jestli jdou ambice a přátelství dohromady

Pavel Turek

Maia Simsbury slaví sedmadvacáté narozeniny a jako první věc se rozhodne bloknout si na sociálních sítích svoji někdejší nejlepší kamarádku, trendy influencerku Tallulah Stiel. Myslí si totiž, že se jejich cesty už nadobro rozešly, ale Tallulah namísto toho přilétá z New Yorku do Los Angeles, aby Maiu překvapila a oslavila s ní její den. Vyvstává tak otázka, jestli pošramocený vztah, který je prosycen důvěrou i žárlivostí, půjde spravit.  

Tak se rozjíždí autorský seriál Miluju LA herečky, komičky a scenáristky Rachel Sennott, který je k vidění na HBO. Kritika si při jeho popisu vypomáhá poměrně trefnou analogií, že to, co byly Girls pro mileniály, to je Miluju LA pro generaci Z. I tady jde o reflexi života dvacátníků, kteří na jedné straně budují vážnější vztahy, v nichž hledají stabilitu, ale současně se touží prosadit a drát se výš po kariérním žebříčku.

