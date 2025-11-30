Album týdne: Oneohtrix Point Never nachází krásu v hudbě z blešího trhu
Kdyby měl hudebník Oneohtrix Point Never desatero tvůrčích přikázání, jedno by rozhodně znělo: Nebudeš se vyhýbat tomu, co je ošklivé a banální. Tak se o svých metodách vyjádřil v nedávném rozhovoru pro Substack Tone Glow a jeho nové album Tranquilizer se tímto krédem bezezbytku řídí.
Na začátku byl nečekaný internetový objev stovek gigabytů digitalizovaných CD z devadesátých a nultých let, která obsahovala nepřeberné množství hudebních samplů určených k nejrůznějšímu užití. Daniel Lopatin – jak zní občanské jméno tvůrce – na toto úložiště narazil během covidových lockdownů, ovšem když se k němu chtěl vrátit a začít ho zpracovávat, už nebylo dostupné. Litoval té ztráty, začas se ale soubory vynořily na jiném místě, a to už neváhal, stáhl si je a začal z jejich segmentů skládat Tranquilizer. „Došlo mi, že přesně tohle – zmizení a znovuobjevení – je něco, co chci zachytit. Chtěl jsem zachytit emocionální rejstřík doby, v níž je všechno archivované, ale také neustále mizí.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu